полый медный шар плавает в воде во взвешенном состояние. Чему равна масса шара, если объем воздушной полости равен 17,75см3
Физика
полый медный шар плавает в воде во взвешенном состояние. Чему равна масса шара, если объем воздушной полости равен 17,75см3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m*g=Fa; p*(V-V1)*g=p1*V*g; V=(p*V1)/(p-p1); m=p*((p*V1)/(p-p1)-V1)= p*V1*(p/(p-p1)-1); p=8900; p1=1000; V1=17,75*10^-6; m=8900*17,75*(10^-6)*(8900/7900-1) m = 17,75 см3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Определите углы равнобедренного треугольника, если углы при основании в два раза меньше угла при вершине.
Математика
Обществознание
Заполните логическую цепочку. А. Поражение России в Крымской войне. Б. Технико-экономическая отсталость России. В. Угроза потерять статус велико...
Физика
Площадь малого поршня гидравлической машины S1=5 см², на него действует сила F1=100 Н. Площадь большого поршня S2= 100 см². Каково Давление воды н...