полый медный шар плавает в воде во взвешенном состояние. Чему равна масса шара, если объем воздушной полости равен 17,75см3

Физика

полый медный шар плавает в воде во взвешенном состояние. Чему равна масса шара, если объем воздушной полости равен 17,75см3

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