ВС — диаметр окружности с центром О, К — точка этой окружности. Найдите периметр треугольника СОК, если известно, что ВС = 15, ВК = 12.
Геометрия
ВС — диаметр окружности с центром О, К — точка этой окружности. Найдите периметр треугольника СОК, если известно, что ВС = 15, ВК = 12.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
угол K опирается на полуокружность и значит равен 90 градусов. значит это прямоугольный треугольник, значит находим третью сторону по теореме пифагора CK(в квадрате)=BC(в квадрате)- BK(в квадрате) CK(в квадрате)=15(в квадрате)-12(в квадрате)=225-144=81следовательно CK=9периметр трегольника=сумме трех сторон его.периметр=15+12+9=36Ответ:36
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