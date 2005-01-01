при розливе 100 л нефти образуется нефтяная пленка, покрывающая водную поверхность площадью 270 м квадратных. В течение 2005г. в водах Мирового океана потерпели крушение 8 танкеров вместимостью 250тыс.литров нефти каждый. Какая...
Математика
при розливе 100 л нефти образуется нефтяная пленка, покрывающая водную поверхность площадью 270 м квадратных. В течение 2005г. в водах Мирового океана потерпели крушение 8 танкеров вместимостью 250тыс.литров нефти каждый. Какая площадь Мирового океана оказалась покрыта нефтью?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100/270=8*250000/х; х=(270*8*250000):100=5400000
Гость:
100 : 270 = 8*250.000 : хх= (270*8*250.000) :100х=540.000.000 : 100х =5.400.000 кв.м = 5,4 кв.км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Из шланга бьет струя воды со скоростью 10 м/с под углом 30 градусов к горизонту. Определите массу воды, находящейся в воздухе, если площадь отверст...
Русский язык
Алгебра