при розливе 100 л нефти образуется нефтяная пленка, покрывающая водную поверхность площадью 270 м квадратных. В течение 2005г. в водах Мирового океана потерпели крушение 8 танкеров вместимостью 250тыс.литров нефти каждый. Какая...

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при розливе 100 л нефти образуется нефтяная пленка, покрывающая водную поверхность площадью 270 м квадратных. В течение 2005г. в водах Мирового океана потерпели крушение 8 танкеров вместимостью 250тыс.литров нефти каждый. Какая площадь Мирового океана оказалась покрыта нефтью?

Автор: Гость