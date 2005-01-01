напишите структурные формулы трех изомеров углеводорода, состав которого соответствует молекулярной формуле C5H12
Химия
напишите структурные формулы трех изомеров углеводорода, состав которого соответствует молекулярной формуле C5H12
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 2) CH3-CH(CH3)-CH2-CH3 (при втором атоме углерода - одна метильная группа(CH3)) 3) CH3-(CH3)C(CH3)-CH3 (при втором атоме углерода - две метильные группы(CH3))
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