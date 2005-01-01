напишите структурные формулы трех изомеров углеводорода, состав которого соответствует молекулярной формуле C5H12

Гость: Гость:

1) CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 2) CH3-CH(CH3)-CH2-CH3 (при втором атоме углерода - одна метильная группа(CH3)) 3) CH3-(CH3)C(CH3)-CH3 (при втором атоме углерода - две метильные группы(CH3))