Теплохід плив 4,5 год проти течії і 0,8 год за течією річки. Який шлях подолав теплохід, якщо його швидкість проти течії дорівнює 24,6 км/год, а швидкість течії — 1,8 км/год?

Математика
Теплохід плив 4,5 год проти течії і 0,8 год за течією річки. Який шлях подолав теплохід, якщо його швидкість проти течії дорівнює 24,6 км/год, а швидкість течії — 1,8 км/год?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)24.6*4.5=110.7км-прошёл против течения. 2)24.6+1.8=26.4км/ч-собственная скорость катера. 3)26.4+1.8=28.2км/ч-скорость по течению. 4)28.2*0.8=22.56км-прошёл по течению. 5)110.7+22.56=133.26км-прошёл всего.
Гость:
1) 24,6 х 4,5 = 110,7 км  расстояние против течения 2) 24,6 + 1,8 = 26,4 км/ч  собств.скорость катера 3) 26,4 +1,8 =  28,2 км/ч  скорость по течению 4) 28,2 х 0,8 =22,56 км   расстояние по течению 5) 22,56 + 110,7 = 133,26 км всё расстояние.
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