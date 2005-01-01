Теплохід плив 4,5 год проти течії і 0,8 год за течією річки. Який шлях подолав теплохід, якщо його швидкість проти течії дорівнює 24,6 км/год, а швидкість течії — 1,8 км/год?
Математика
Теплохід плив 4,5 год проти течії і 0,8 год за течією річки. Який шлях подолав теплохід, якщо його швидкість проти течії дорівнює 24,6 км/год, а швидкість течії — 1,8 км/год?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)24.6*4.5=110.7км-прошёл против течения. 2)24.6+1.8=26.4км/ч-собственная скорость катера. 3)26.4+1.8=28.2км/ч-скорость по течению. 4)28.2*0.8=22.56км-прошёл по течению. 5)110.7+22.56=133.26км-прошёл всего.
Гость:
1) 24,6 х 4,5 = 110,7 км расстояние против течения 2) 24,6 + 1,8 = 26,4 км/ч собств.скорость катера 3) 26,4 +1,8 = 28,2 км/ч скорость по течению 4) 28,2 х 0,8 =22,56 км расстояние по течению 5) 22,56 + 110,7 = 133,26 км всё расстояние.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
найти расстояние от точки А (4.3) до точки с наименьшей целой координатой, модуль которой меньше координаты точки А
Русский язык
слова по составу:октябрь,помощница,землянику,налево,металлом,каникулами,справа,покормишь,позолотить,перескажу
Химия
напишите структурные формулы трех изомеров углеводорода, состав которого соответствует молекулярной формуле C5H12