Просклоняйте письменно местоимение я, он, они без предлогов и с предлогами .Какую особенность ты наблюдал?Свормулируй вывод об особеннастях склонения личных местоимений 3-го лица ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА :( :( @- больше -
Русский язык
Просклоняйте письменно местоимение я, он, они без предлогов и с предлогами .Какую особенность ты наблюдал?Свормулируй вывод об особеннастях склонения личных местоимений 3-го лица ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА :( :( @- больше -
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И п я он они р п меня его их д п мне ему им в п меня его их т п мной им ими п п обо мне о них о нем с предлогами р п у него у них у меня д п ко мне к нему к ним в п в меня в него в них т п с о мной с ним с ними п п во мне в нем в них при употребл предлогов в третьем лице к местоимению добавлЕтся согласная буква
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