Добрый вечер! Начали с дочей решать пример,не могу понять:толи пример е правильно записан,толи явсё позабыла напроч! 12дм6см х 3= 36дм18см= ?

Математика
Добрый вечер! Начали с дочей решать пример,не могу понять:толи пример е правильно записан,толи явсё позабыла напроч! 12дм6см х 3= 36дм18см= ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1дм=10см, 12дм=120см 12дм6см=126см 126см*3= 378см=37дм8см
Гость:
все правильно 12дм 6см х3=36дм 18 см= 37 дм 8 см или можно так 126 см х 3=378 см=37 дм 8 см 
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