Что такое славянизация балтов

Обществознание
Что такое славянизация балтов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Славянизация балтов - это перманентный процесс, через который проходило каждое поколение белорусов или их предков. Этот процесс нечасто был насильственным.
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