Что такое славянизация балтов
Обществознание
Что такое славянизация балтов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Славянизация балтов - это перманентный процесс, через который проходило каждое поколение белорусов или их предков. Этот процесс нечасто был насильственным.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
загальна довжина двох відрізків становить 18см.якщо перший відрізок збільшити на 5 см,а другий зменшити на 3см,то відрізки стануть однаковими.який ...
Русский язык
Просклоняйте письменно местоимение я, он, они без предлогов и с предлогами .Какую особенность ты наблюдал?Свормулируй вывод об особеннастях склонен...
Українська література
Математика
Теплохід плив 4,5 год проти течії і 0,8 год за течією річки. Який шлях подолав теплохід, якщо його швидкість проти течії дорівнює 24,6 км/год, а шв...