помагите написать сочинение расуждения зачем нужны сказки

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Зачем нужны сказки? Мир устроен так, что каждое поколение накапливает определенный опыт и передает его детям. И самой доступной формой для этого являются сказки. Народные сказки существовали во все времена, они такие же древние, как и само человечество. Основной целью сказок была передача ценностей данной цивилизации следующему поколению. Пока не было книг и телевизоров, сказки рассказывали из уст в уста. С их помощью дети учились отличать хорошее от плохого, доброе от злого, легче справлялись с трудностями, брали модель поведения, т.е. постигали жизнь. К тому же сказки говорят с детьми на доступном для них языке. А родители, рассказывая сказки ребенку, создают в семье особую атмосферу доверительности, тепла и уюта. Это объединяет разные поколения и прокладывает ниточку, связывающую сердца близких людей, которая зачастую не рвется всю жизнь. Кроме того, взрослые погружаются во внутренний мир ребенка и обретают способность думать на образном уровне ребенка, лежащем за пределами рассудочного мышления. Это помогает понять проблемы маленького человека, его душу и дает возможность благотворно повлиять на ее развитие. Рассказывая сказки, родители одновременно дарят детям и свою любовь, а это придает ребенку уверенность в себе. Ребенок, обделенный любовью и душевным теплом, может вырасти с психическими и физическими проблемами. Часто такие дети ощущают себя ненужными и покинутыми и ищут понимания и поддержки вне семьи. А ведь детство заметно влияет на всю последующую жизнь человека, часто именно в этом возрасте закладывается жизненная программа. По сказкам ребенок учится познавать мир. Он задает множество вопросов, постигает смысл услышанного. Чем старше становится малыш, тем больше он получает информации, быстрее расширяется его словарный запас. Родители по ходу рассказов объясняют малышу значение того или иного слова или поступка сказочного героя, и это не утомляет, а доставляет радость ребенку - ведь сказки говорят на одном языке с детьми. Ребенок берет себе на вооружение все то, о чем рассказывают сказки, а затем применяет это в реальной жизни. И эти знания защищают малыша от стрессов нашей неспокойной жизни.