В стекле есть полость в виде двухвыпуклой линзы.Эта линза собирает или рассеивает лучи

Физика
В стекле есть полость в виде двухвыпуклой линзы.Эта линза собирает или рассеивает лучи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
такая линза рассеивает лучи
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