составить предложение из слов цена, ассортимент, бюджет

География
составить предложение из слов цена, ассортимент, бюджет
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бюджет этого магазина не велик, ведь цена не отвечает ассортименту.
Гость:
Для составления бюджета потребности в материалах в стоимостном выражении необходимо знать цену и ассортимент материалов.
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