Близорукий левша женился на нормальной женщине- правше. У них родилось 8 детей – все близорукие, при этом часть из них была правшами. Каковы возможные генотипы родителей?

Биология

Близорукий левша женился на нормальной женщине- правше. У них родилось 8 детей – все близорукие, при этом часть из них была правшами. Каковы возможные генотипы родителей?

Автор: Гость