Близорукий левша женился на нормальной женщине- правше. У них родилось 8 детей – все близорукие, при этом часть из них была правшами. Каковы возможные генотипы родителей?

Биология
Близорукий левша женился на нормальной женщине- правше. У них родилось 8 детей – все близорукие, при этом часть из них была правшами. Каковы возможные генотипы родителей?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Генотипы родителей этих детей будут следующие:  У отца ААВв У матери аавв (А,а - ген отвечающий за близорукость; В,в - ген отвечающий за леворукость)   ААВв (отец) х ааВв (мать) F₁ АаВВ(близорукий, леворукий), АаВВ (близоруий, леворукий), АаВВ (близоруий, леворукий), АаВВ (близоруий, леворукий), Аавв(близорукий, праворукий), АаВв(близорукий, леворукий), АаВв(близорукий, леворукий), Аавв(близорукий, праворукий).
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