подані в дужках слова поставте у потрібній формі. 1.Йшла над самою (Рось). 2.Переповненій ніжною (блакить). Пожалуйста ответе, срочно надо.
Қазақ тiлi
подані в дужках слова поставте у потрібній формі. 1.Йшла над самою (Рось). 2.Переповненій ніжною (блакить). Пожалуйста ответе, срочно надо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Йшла над самою Россю. Переповненій ніжною блакиттю.
Гость:
1. Йшла над самою Россю. 2. Переповненій ніжною блакиттю.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Близорукий левша женился на нормальной женщине- правше. У них родилось 8 детей – все близорукие, при этом часть из них была правшами. Каковы возмож...
Геометрия
Дан отрезок AB длиной 10 см. Чем является геометрическое место точек, удаленных от одного из концов на расстояние 6 см, а от другого - на 8 см.
Физика