подані в дужках слова поставте у потрібній формі. 1.Йшла над самою (Рось). 2.Переповненій ніжною (блакить). Пожалуйста ответе, срочно надо.

Қазақ тiлi
подані в дужках слова поставте у потрібній формі. 1.Йшла над самою (Рось). 2.Переповненій ніжною (блакить). Пожалуйста ответе, срочно надо.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Йшла над самою Россю. Переповненій ніжною блакиттю.
Гость:
1. Йшла над самою Россю. 2. Переповненій ніжною блакиттю.
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