подані в дужках слова поставте у потрібній формі. 1.Йшла над самою (Рось). 2.Переповненій ніжною (блакить). Пожалуйста ответе, срочно надо.

Қазақ тiлi

подані в дужках слова поставте у потрібній формі. 1.Йшла над самою (Рось). 2.Переповненій ніжною (блакить). Пожалуйста ответе, срочно надо.

Автор: Гость