а)Туловище мышки в длину 6 см.Её хвост вдвое длиннее туловища. б)Хвост белочки втрое длиннее туловища мышки. Туловище белочки на 3см длиннее её хвоста. в)Хвост котёнка вчетверо длиннее хвоста мышки. Туловище котёнка в два раза ...

Математика

а)Туловище мышки в длину 6 см.Её хвост вдвое длиннее туловища. б)Хвост белочки втрое длиннее туловища мышки. Туловище белочки на 3см длиннее её хвоста. в)Хвост котёнка вчетверо длиннее хвоста мышки. Туловище котёнка в два раза длиннее его хвоста. г)Туловище морской свинки на 4см короче хвоста котёнка.Хвостик морской свинки в пять раз (впятеро) короче её туловища. Вычисли длины хвостов и туловищ всех животных.

Автор: Гость