а)Туловище мышки в длину 6 см.Её хвост вдвое длиннее туловища. б)Хвост белочки втрое длиннее туловища мышки. Туловище белочки на 3см длиннее её хвоста. в)Хвост котёнка вчетверо длиннее хвоста мышки. Туловище котёнка в два раза ...
Математика
а)Туловище мышки в длину 6 см.Её хвост вдвое длиннее туловища. б)Хвост белочки втрое длиннее туловища мышки. Туловище белочки на 3см длиннее её хвоста. в)Хвост котёнка вчетверо длиннее хвоста мышки. Туловище котёнка в два раза длиннее его хвоста. г)Туловище морской свинки на 4см короче хвоста котёнка.Хвостик морской свинки в пять раз (впятеро) короче её туловища. Вычисли длины хвостов и туловищ всех животных.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6*2=12(см) хвост мышки 2)6*3=18(см)хвост белочки 3)18+3=21(см)туловище белочки 4)6*4=24(см)хвост котёнка 5)24-4=20(см)туловище морской свинки 6)20:5=4(см) хвостик морской свинки 7)12+18+24+4=58(см)длина всех хвостиков 8)21+20=41(см)длина всех туловищ Ответ:58 сантиметров,41 сантиметр
Гость:
мышка: туловище 6см хвост 6*2=12 см белочка: хвост 6*3=18см туловище 18+3=21 см котёнок: хвост 12*4=48 см туловище 48*2=96 см свинка туловище 48-4=44 см хвост 44:5=8,8см=8см8мм все хвостики 12+18+48+8,8=86,8 см=86см8мм все туловища 6+21+96+44=167см=1м67см
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