8. На координатной плоскости отметили точки, у которых координаты – натураль-ные числа, не превосходящие 9. Найдите сумму координат этих точек.

Гость: Гость:

Каждая из точек имеет 2 координаты. Всего возможно отметить 9 точек с абсциссой 1, ординаты которых будут от 1 до 9; аналогично для остальных координат, выраженных натуральными числами от 2 по 9. Всего 81 точка, 81*2=162 координаты. В записи координат этих точек каждое из чисел от 1 до 9 включительно встречается 18 раз. Общая их сумма равна (1+2+3+4+5+6+7+8+9)*18=45*18=810 Ответ: 810.