веществами с ионной и ковалентной полярной связью являются соответственно 1-сероводород и фторид цезия 2-хлорид натрия и кислород 3-фосфид кальция и оксид азота(4) 4-кислород и озон

Химия

веществами с ионной и ковалентной полярной связью являются соответственно 1-сероводород и фторид цезия 2-хлорид натрия и кислород 3-фосфид кальция и оксид азота(4) 4-кислород и озон

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