веществами с ионной и ковалентной полярной связью являются соответственно 1-сероводород и фторид цезия 2-хлорид натрия и кислород 3-фосфид кальция и оксид азота(4) 4-кислород и озон
Химия
веществами с ионной и ковалентной полярной связью являются соответственно 1-сероводород и фторид цезия 2-хлорид натрия и кислород 3-фосфид кальция и оксид азота(4) 4-кислород и озон
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3 вариант ответа Ca3P2 (Ca(+2) и P(-3)) соль NO2 (N(+4) и O(-2)) кислотный оксид
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