напишите структурную формулу пропана, молекулярная формула которого соответствует C3H8
Химия
напишите структурную формулу пропана, молекулярная формула которого соответствует C3H8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СH3 - CH2 - CH3 - структурная формула пропана С3Н8
Гость:
[latex]CH_3-CH_2-CH_3[/latex]
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