У путешественников есть два ведра: 4л и 7л. Смогут ли они с помощью этих вёдер и большой бочки, врытой путниками у ручья, набрать 8л воды, 5л, 3л, 6л, 1л, 2л, 9л? Смогли бы они набрать такое же количество воды, если бы их вёдра...
Математика
У путешественников есть два ведра: 4л и 7л. Смогут ли они с помощью этих вёдер и большой бочки, врытой путниками у ручья, набрать 8л воды, 5л, 3л, 6л, 1л, 2л, 9л? Смогли бы они набрать такое же количество воды, если бы их вёдра имели объём 4л и 6л?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8л=4+4 5л=4л+(4л вылить в 7л и еще 4л выливаем в 7л остается 1л)+1 3л=7-4 и т.д
Гость:
8л= 4л+4л 5л=4л+4л+4л-7л 3л=7л-4л 6л=7л+7л-4л-4л 1л=4л+4л-7л 2л=4л+4л+4л+4л-7л-7л 9л=4л+4л+4л+4л-7л-7л+7л
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