У путешественников есть два ведра: 4л и 7л. Смогут ли они с помощью этих вёдер и большой бочки, врытой путниками у ручья, набрать 8л воды, 5л, 3л, 6л, 1л, 2л, 9л? Смогли бы они набрать такое же количество воды, если бы их вёдра...

Математика

У путешественников есть два ведра: 4л и 7л. Смогут ли они с помощью этих вёдер и большой бочки, врытой путниками у ручья, набрать 8л воды, 5л, 3л, 6л, 1л, 2л, 9л? Смогли бы они набрать такое же количество воды, если бы их вёдра имели объём 4л и 6л?

Автор: Гость