Допоможіть 1 речення з однорідними членами. 1 речення з вставним словом і 2 речення складніх срочно нужно

Гость: Гость:

Гостинність,щирість,працьовитість-ось основні риси характеру справжнього українця(однорідні). Кажуть,народні пісні завжди допомагають у скрутну хвилину(з вставним словом). Золотокрила бджілка сіла на жоржину,а великий шершень приземлився на троянду.Прийшла довгожданна весна,заспівали веселу пісню дзвінкі струмочки.(2 складні речення).