Допоможіть 1 речення з однорідними членами. 1 речення з вставним словом і 2 речення складніх срочно нужно

Қазақ тiлi
Допоможіть 1 речення з однорідними членами. 1 речення з вставним словом і 2 речення складніх срочно нужно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гостинність,щирість,працьовитість-ось основні риси характеру справжнього українця(однорідні). Кажуть,народні пісні завжди допомагають  у скрутну хвилину(з вставним словом). Золотокрила бджілка сіла на жоржину,а великий шершень приземлився на троянду.Прийшла довгожданна весна,заспівали веселу пісню дзвінкі струмочки.(2 складні речення).
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