решить уравнение :x-ln(1 x^2)=0
Алгебра
решить уравнение :x-ln(1 x^2)=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
f(x)=x-ln(1+x^2) D(f)=R Докажем, что функция возрастающая. f '(x)=1-2x/(1+x^2)=(1+x^2-2x)/(1+x^2)=(x-1)^2/(1+x^2) f '(x) >0 при x, не равном 1, возрастает на интервалах x <1 и x >1, непрерывна, следовательно, возрастает на всей числовой прямой. Значит, корней не более одного. х=0 - корень, единственный.
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