  x²          2x+2 ____   ≥   _____    2             3 

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Умножим обе части неравенства на наименьший общий знаменатель дробей, входящих в неравенство, то есть на 6. Получим 3х^2(больше или равно)2(2х+2) 3х^2 - 4x -4 (больше или равно) 0 Решим квадратное уравнение 3x^2-4x-4=0 a=3 b=-4 c=-4 D=b^2-4ac = 16-4*3*(-4)= 64>0 x1= 2, x2=-2/3 3(x-2)(x+2/3)>или равно нулю Методом интервалов получается х>2, x<-2/3 Или (-бесконечности;-2.3] объединение [2; +бесконечности)