4 класс математика .На мельницу привезли 58 меш. пшеницы и 38 меш. жита. Пшеницы привезли на 16 ц больше, чем жита. Сколько отдельно килограммов жита и пшеницы завезено, если все мешки имели одинаковый вес?

Математика

4 класс математика .На мельницу привезли 58 меш. пшеницы и 38 меш. жита. Пшеницы привезли на 16 ц больше, чем жита. Сколько отдельно килограммов жита и пшеницы завезено, если все мешки имели одинаковый вес?

Автор: Гость