4 класс математика .На мельницу привезли 58 меш. пшеницы и 38 меш. жита. Пшеницы привезли на 16 ц больше, чем жита. Сколько отдельно килограммов жита и пшеницы завезено, если все мешки имели одинаковый вес?
Математика
4 класс математика .На мельницу привезли 58 меш. пшеницы и 38 меш. жита. Пшеницы привезли на 16 ц больше, чем жита. Сколько отдельно килограммов жита и пшеницы завезено, если все мешки имели одинаковый вес?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)58-38=на 20 мешков больше-привезли пшеницы. 2)1600кг(16ц):20=80кг-в одном мешке. 3)58*80=4640кг-привезли пшеницы. 4)38*80=3040кг-привезли ржи.
Гость:
58-38=20 16ц=1600кг 1600:20=80кг в одному мешку 58 умножить на 80=4640кг пшеницы 38 умножыть на 80=3040кг жита
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