В 12-этажном доме есть лифт. На первом этаже живет всего 2 человека, от этажа к этажу количество жильцов увеличивается вдвое. Какая кнопка в лифте этого дома нажимается чаще других?

Математика
В 12-этажном доме есть лифт. На первом этаже живет всего 2 человека, от этажа к этажу количество жильцов увеличивается вдвое. Какая кнопка в лифте этого дома нажимается чаще других?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
я думаю что 1!! Т.к. всем этим жильцам надо спускаться вниз так что №1 нажимается чаще всех))) 
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