синонимы к словам : счастливо честно аккуратно грустно холодно
Русский язык
синонимы к словам : счастливо честно аккуратно грустно холодно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
радостно, довольно искренне осторожно печально прохладно, морозно
Гость:
Лучезарно,радостно правый,верный,откровенный опрятно,чистоплотно печально,горько,уныло прохладно,ледяной,морозно
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