решить уравнение - (2x+8)*(25-5x)=0
Математика
решить уравнение - (2x+8)*(25-5x)=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50х-10х2+200-40х=0 -10х2+10х+200=0 х2-х-20=0 х1+х2=1=5+ (-4) х1*х2=-20= 5* (-4) х1= 5; х2 = -4
Гость:
50х-10х2+200-40х=0 -10х2+10х+200=0 \-10 х2-х-20=0 D=b2-4ac=1-4(-20)=81=9 в квадрате х1= 1+9/2= 5; х2 =1-9/2=-4
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