Люди помогите из букв: Б, А, Р, Л, Е, Г, А составить слово относящееся к математике, буквы не повторяются и надо использовать все, а еще из : О, С, Ь, Т, Т, Я, В, О, Р, Н,Е

Алгебра

Люди помогите из букв: Б, А, Р, Л, Е, Г, А составить слово относящееся к математике, буквы не повторяются и надо использовать все, а еще из : О, С, Ь, Т, Т, Я, В, О, Р, Н,Е

Автор: Гость