Люди помогите из букв: Б, А, Р, Л, Е, Г, А составить слово относящееся к математике, буквы не повторяются и надо использовать все, а еще из : О, С, Ь, Т, Т, Я, В, О, Р, Н,Е
Алгебра
Люди помогите из букв: Б, А, Р, Л, Е, Г, А составить слово относящееся к математике, буквы не повторяются и надо использовать все, а еще из : О, С, Ь, Т, Т, Я, В, О, Р, Н,Е
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
алгебра ____ вероятность
Гость:
О, С, Ь, Т, Т, Я, В, О, Р, Н,Е - это слово вероятность. а вот Б, А, Р, Л, Е, Г, А -это алгебра.
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