велосипедист доехал от озера до деревни и вернулся обратно, затратив на весь путь 1 час. от озера до деревни он ехал со скоростью 15км/ч.а обратно со скоростью 10км/ч.чему равно расстояние от озера до деревни?

Алгебра
велосипедист доехал от озера до деревни и вернулся обратно, затратив на весь путь 1 час. от озера до деревни он ехал со скоростью 15км/ч.а обратно со скоростью 10км/ч.чему равно расстояние от озера до деревни?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Vср=10+15/2=12,5 км/ч S=V*t=12,5км/ч*1ч=12,5 км
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