велосипедист доехал от озера до деревни и вернулся обратно, затратив на весь путь 1 час. от озера до деревни он ехал со скоростью 15км/ч.а обратно со скоростью 10км/ч.чему равно расстояние от озера до деревни?

Алгебра

велосипедист доехал от озера до деревни и вернулся обратно, затратив на весь путь 1 час. от озера до деревни он ехал со скоростью 15км/ч.а обратно со скоростью 10км/ч.чему равно расстояние от озера до деревни?

Автор: Гость