чи любиш ти читати книги чому? 

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Ще з дитинства поступово й непомітно входять книжки в наше життя й залишаються з нами назавжди. Ще змалечку ми, затамувавши подих переживаємо пригоди Колобка й лікаря Айболита, дізнаємося, що існує на світі добро і зло. Цілком природно, що про все це ми дізнаємося з книг. Безліч дивовижних відкритів донесли книги через віки. І як легко вони діляться з нами цими знаннями! Тільки відкрий книжку і прочитай...