девочки отгадывали имена героев сказки золотой ключик,Таня записала слово из 8 разных букв,а Юля из 7 букв,на сколько меньше букв использовала Юля,чем Таня?на сколько больше разных букв использовала Таня чем Юля?
Математика
девочки отгадывали имена героев сказки золотой ключик,Таня записала слово из 8 разных букв,а Юля из 7 букв,на сколько меньше букв использовала Юля,чем Таня?на сколько больше разных букв использовала Таня чем Юля?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Таня-8 б. Юля-7 б. стрелку тута-сюда поставь где Таня и Юля. 8-7=1(б) Ответ:на 1 букву меньше;на 1 букву больше.
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