Один вертолет пролетел 480 км, а другой 800.Первый был в полете на 2 часа меньше второго. Сколько часов был в полете каждый , если их скорость одинакова?

Математика

Один вертолет пролетел 480 км, а другой 800.Первый был в полете на 2 часа меньше второго. Сколько часов был в полете каждый , если их скорость одинакова?

Автор: Гость