Один вертолет пролетел 480 км, а другой 800.Первый был в полете на 2 часа меньше второго. Сколько часов был в полете каждый , если их скорость одинакова?
Математика
Один вертолет пролетел 480 км, а другой 800.Первый был в полете на 2 часа меньше второго. Сколько часов был в полете каждый , если их скорость одинакова?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
800: х- 480 : х=2 320 : х=2 х = 380 : 2 х = 160 км/ч скорость вертолётов 480 : 160 = 3 часа 1 вертолёт 800 : 160 = 5 часов 2 вертолёт
Гость:
800-480=320км- на столько больше пролетел второй 320/2=160км/ч- скорость самолетов 800/160=5ч- был в пути 2 самолет 480/160=3ч- был в пути первый самолет
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