упростите  71.4b-70.2b  

Математика
упростите  71.4b-70.2b  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
71.4b-70.2b=b*(71.4-70.2)=b*1,2=1.2b
Гость:
71,4b-70.2b=b*(71.4-70.2)=b*1.2=1.2b
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