ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ТРЕНИЯ ИМЕЕТ НАИМЕНОВАНИЕ
Физика
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ТРЕНИЯ ИМЕЕТ НАИМЕНОВАНИЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Единица измерения силы трения в СИ - 1 Ньютон
Гость:
Единица измерения в СИ = 1Ньютон
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