назовите органы и системы органов рептилий, отлицающиеся более сложным строением, чем у амфибий

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У рептилий есть шейные позвонки и более развитый крестец. Рептилии отличаются от амфибий дыхательной системой, т.к. внутреннее строение легких рептилий намного отличается от амфибий. Кровеносная система, т.к. идкщая к мозгу кровь становится более артериальной. Выделительная система, т.к. у рептилий тазовая почка. У пресмыкающихся мозжечок крупный => большая сложность интенсивности их движений. Развитие органов чувстсв. Головной мозг делится на пять отделов:передний, промежуточный, средний, мозжечок и продолговатый .