назовите органы и системы органов рептилий, отлицающиеся более сложным строением, чем у амфибий

Биология
назовите органы и системы органов рептилий, отлицающиеся более сложным строением, чем у амфибий
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У рептилий есть шейные позвонки и более развитый крестец. Рептилии отличаются от амфибий дыхательной системой, т.к. внутреннее строение легких рептилий намного отличается от амфибий. Кровеносная система, т.к. идкщая к мозгу кровь становится более артериальной. Выделительная система, т.к. у рептилий тазовая почка.  У пресмыкающихся мозжечок крупный => большая сложность интенсивности их движений. Развитие органов чувстсв. Головной мозг делится на пять отделов:передний, промежуточный, средний, мозжечок и продолговатый . 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите решить пожалуйста данное задание умоляю!!! Спишите предложения употребляя глаголы в нужной форме. 1.Множество народа посетил.. выставку.2....
Ответить
Алгебра
Дан треугольник АВС с координатами А(6;3) В(5;-2) С(-5;2) Найти: 1) Скалярное произведение векторов (АВ*АС) 2) Угол А 3) Координаты точек пересечен...
Ответить
Математика
упростите  71.4b-70.2b  
Ответить
Физика
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ТРЕНИЯ ИМЕЕТ НАИМЕНОВАНИЕ
Ответить
Физика
У подножия горы барометр показывает 98642 Па,а на её вершине 90317 Па.Используя эти данные определите высоту горы
Ответить