в треугольнике ABC угол A=45градусов, угол B=60 градусов сторона BC=3 корень из 2. Найти AC.
Геометрия
в треугольнике ABC угол A=45градусов, угол B=60 градусов сторона BC=3 корень из 2. Найти AC.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Воспользуемся теоремой синусов. АС/sin В = BC/sin A AC/sin60 = 3корня из 2/sin45 АС/(корень из 3)/2 = (3корня из 2)/(корень из 2)/2 АС*(корень из 2)/2 = (3корня из 2)*(корень из 3)/2 АС = (3корня из 2)*(корень из 3)/2 : (корень из 2)/2 АС = 3 корня из 3 Ответ: 3 корня из 3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Биология
Русский язык
Помогите решить пожалуйста данное задание умоляю!!! Спишите предложения употребляя глаголы в нужной форме. 1.Множество народа посетил.. выставку.2....