в треугольнике ABC угол A=45градусов, угол B=60 градусов сторона BC=3 корень из 2. Найти AC. 

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Воспользуемся теоремой синусов. АС/sin В = BC/sin A AC/sin60 = 3корня из 2/sin45 АС/(корень из 3)/2 = (3корня из 2)/(корень из 2)/2 АС*(корень из 2)/2 = (3корня из 2)*(корень из 3)/2 АС = (3корня из 2)*(корень из 3)/2 : (корень из 2)/2 АС = 3 корня из 3 Ответ: 3 корня из 3