крупнейшие политические центры Руси

Обществознание
крупнейшие политические центры Руси
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Гость:
Крупнейшие политические центры Руси: Галицко-Волынское и Владимиро-Суздальское княжества    Наиболее крупными были княжества: > Киевское (Киев); > Черниговское (Чернигов), Северское (Новгород-Северский); > Галицко-Волынское (Галич и Владимир-Волынский); > Владимиро-Суздальское (Владимир-на-Клязьме); > Новгородская земля (Великий Новгород).
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