найдите площадь прямоугольника ,вершины которого заданы координатами в декартовой системе координат А(0;-3),В(1;0),С(7;-2),D(6;-5)
Алгебра
найдите площадь прямоугольника ,вершины которого заданы координатами в декартовой системе координат А(0;-3),В(1;0),С(7;-2),D(6;-5)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Находим длины двух соседних сторон и перемножаем их. AB=sqrt(1^2+-(3)^2)=sqrt(10). BC=sqrt((7-1)^2+(-2)^2)=sqrt(40) S=sqrt(10)*sqrt(40)=sqrt(400)=20
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