Камень подбросили вверх. Изменяется ли во время полета сила тяготения, действующая на камень со стороны Земли?Почему?

Физика
Камень подбросили вверх. Изменяется ли во время полета сила тяготения, действующая на камень со стороны Земли?Почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нет не изменится потому что F=mg( g= 9.08)
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