СРОЧНО!!!сочинение миниатюра ''''о чём могли спорить кофейник и чайник!!!

Гость: Гость:

Например, жили на кухне чайник и кофейник. Эти предметы никогда не могли сдружиться и постояно спорили. И вот однажды спор у них пошел о том кто важнее на кухни! Чайник сказал что он, потому что благодаря ему можно кипятить воду и заваривать чай. И причем чай очень любит хозяйка. Значит главнее он Но кофейник не уступил. Он сказал что главнее он, потому что с помощью него можно заваривать кофе. А коф очень любит хозяин. Так они спорили, спорили. Но не как не могли прийти к завершению спора. Но вот пришла на помощь к ним .... И рассудил их. ... сказал что они очень важны для всех и чтоб впредь они не ругались. С тех пор они не ругались и жили долго!