написать сочинение, портретный очерк мамы
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написать сочинение, портретный очерк мамы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
напиши мама этото человек который тебе помагает понимает и так далее
Гость:
портретный очерк. Значит требуеся внести во внимание как внутренний так и внешний мир героя, в данном случае мамы Нужно описать характер, походку. движения(плавные, резкие), особое внимание уделить лицу, т.е взгляд(ясный, прямой, задумчивый), отношения межу Вами.
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