написать сочинение, портретный очерк мамы

напиши мама этото человек который тебе помагает понимает и так далее

Гость: Гость:

портретный очерк. Значит требуеся внести во внимание как внутренний так и внешний мир героя, в данном случае мамы Нужно описать характер, походку. движения(плавные, резкие), особое внимание уделить лицу, т.е взгляд(ясный, прямой, задумчивый), отношения межу Вами.