Три равных окружности радиуса R касаются друг друга внешним образом . Найдите стороны и угл треугольника , вершинами которого служат точки касания .

Геометрия
Три равных окружности радиуса R касаются друг друга внешним образом . Найдите стороны и угл треугольника , вершинами которого служат точки касания .
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соединяем центры окружностей. Получаем равносторонний треугольник со стороной 2R. Рассмотрим середины его сторон, они будут точками касания. Последовательно соединим их, получим треугольник, состоящий из средних линий нашего треугольника. Тогда все его стороны равны R, а все углы 60 градусов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вычислите с проверкой:82-46=.... Как надо проверить по-другому?
Ответить
Химия
Какая из кислот богаче фосфором- ортофосфорная H3PO4 или метафосфорная HPO3? и почему
Ответить
Алгебра
квадратний  корінь з 100+квадратний корінь з 49-квадр кор з 16
Ответить
Русский язык
написать сочинение, портретный очерк мамы
Ответить
Математика
три мавпи їли банани.перша зїла 5 , третя 3.перша і друга мавпи разом зїли у 3 рази більше ніж третя.скільки зїла друга мавпа?
Ответить