2,5,4,7,8,9,..,..,32.найти правило по которому составлен ряд чисел,и записать пропущенные

Математика
2,5,4,7,8,9,..,..,32.найти правило по которому составлен ряд чисел,и записать пропущенные
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
так  2,4,8,16,32 (*2)  3,5,7,9,11 (+2)  ------------------------------- то есть должен быть так  3,2,5,4,7,8,9,16,11,32
Гость:
2,5,4,7,8,9,16,11,32. первое число ты умножаешь на 2, а второе число ты прибавляешь на 2!)  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Утворіть нові словосполучення , у яких виделені слова вживалися б у переносному значенні.Запишіть їх: Холодний день, різкий вітер,лютий звір,сердит...
Ответить
Математика
упростите вырожение 8.3а+1.7а
Ответить
Биология
расположить в порядке эволюционного возникновения 1-семя 2-эпидермис 3-корень 4-лист 5-плод 6-хлоропласт. В каком случае лекарство подействует быст...
Ответить
Химия
Осуществите превращение Zn>ZnO>ZnCl2>Zn(OH)2 Укажите типы химических реакцый.
Ответить
Математика
составь по выражению похожие задачи 40+(40-12) 2 класс
Ответить