2,5,4,7,8,9,..,..,32.найти правило по которому составлен ряд чисел,и записать пропущенные
Математика
2,5,4,7,8,9,..,..,32.найти правило по которому составлен ряд чисел,и записать пропущенные
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
так 2,4,8,16,32 (*2) 3,5,7,9,11 (+2) ------------------------------- то есть должен быть так 3,2,5,4,7,8,9,16,11,32
Гость:
2,5,4,7,8,9,16,11,32. первое число ты умножаешь на 2, а второе число ты прибавляешь на 2!)
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