Утворіть нові словосполучення , у яких виделені слова вживалися б у переносному значенні.Запишіть їх: Холодний день, різкий вітер,лютий звір,сердитий дід,тепла хата,лагідна дівчина.

Қазақ тiлi
Утворіть нові словосполучення , у яких виделені слова вживалися б у переносному значенні.Запишіть їх: Холодний день, різкий вітер,лютий звір,сердитий дід,тепла хата,лагідна дівчина.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Холодний день-холодний прийом Різкий вітер-різкий погляд  Лютий звір-лютий мороз  Сердитий дід-сердитий вітер   Тепла хата-тепла зустріч   Лагідна дівчина-лагідна посмішка
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