Утворіть нові словосполучення , у яких виделені слова вживалися б у переносному значенні.Запишіть їх: Холодний день, різкий вітер,лютий звір,сердитий дід,тепла хата,лагідна дівчина.
Қазақ тiлi
Утворіть нові словосполучення , у яких виделені слова вживалися б у переносному значенні.Запишіть їх: Холодний день, різкий вітер,лютий звір,сердитий дід,тепла хата,лагідна дівчина.
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Холодний день-холодний прийом Різкий вітер-різкий погляд Лютий звір-лютий мороз Сердитий дід-сердитий вітер Тепла хата-тепла зустріч Лагідна дівчина-лагідна посмішка
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