Утворіть нові словосполучення , у яких виделені слова вживалися б у переносному значенні.Запишіть їх: Холодний день, різкий вітер,лютий звір,сердитий дід,тепла хата,лагідна дівчина.

Қазақ тiлi

Утворіть нові словосполучення , у яких виделені слова вживалися б у переносному значенні.Запишіть їх: Холодний день, різкий вітер,лютий звір,сердитий дід,тепла хата,лагідна дівчина.

Автор: Гость