упростите вырожение 8.3а+1.7а
Математика
упростите вырожение 8.3а+1.7а
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ответ :10а ====================================
Гость:
вынесем а, получится а(8,3+1,7)=а*10=10а Ответ: 10а
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