расположить в порядке эволюционного возникновения 1-семя 2-эпидермис 3-корень 4-лист 5-плод 6-хлоропласт. В каком случае лекарство подействует быстрее : если его ввести в вену или принять в вид таблетки?ответ поясните

Биология

расположить в порядке эволюционного возникновения 1-семя 2-эпидермис 3-корень 4-лист 5-плод 6-хлоропласт. В каком случае лекарство подействует быстрее : если его ввести в вену или принять в вид таблетки?ответ поясните

Автор: Гость