расположить в порядке эволюционного возникновения 1-семя 2-эпидермис 3-корень 4-лист 5-плод 6-хлоропласт. В каком случае лекарство подействует быстрее : если его ввести в вену или принять в вид таблетки?ответ поясните
Биология
расположить в порядке эволюционного возникновения 1-семя 2-эпидермис 3-корень 4-лист 5-плод 6-хлоропласт. В каком случае лекарство подействует быстрее : если его ввести в вену или принять в вид таблетки?ответ поясните
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
246315 в вену пойдет быстрее,так как при введении лекарственных препаратов,кровь разнесет лек гораздо быстрее
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