какое из указанных веществ имеет ковалентную неполярнурную связь? 1-фосфор 2-метан 3-спирт 4-известь
Химия
какое из указанных веществ имеет ковалентную неполярнурную связь? 1-фосфор 2-метан 3-спирт 4-известь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
фосфор,т.к. это неметалл
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
решить задачу Какой объём хлора (н.у) прореагировал с иодидом калия,если при этом образовалось 50,8 грамм йода. и это пожалуйста
Математика
Қазақ тiлi
Утворіть нові словосполучення , у яких виделені слова вживалися б у переносному значенні.Запишіть їх: Холодний день, різкий вітер,лютий звір,сердит...
Математика