какое из указанных веществ имеет ковалентную неполярнурную связь? 1-фосфор 2-метан 3-спирт 4-известь

Химия
какое из указанных веществ имеет ковалентную неполярнурную связь? 1-фосфор 2-метан 3-спирт 4-известь
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
фосфор,т.к. это неметалл
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