решить задачу Какой объём хлора (н.у) прореагировал с иодидом калия,если при этом образовалось 50,8 грамм йода. и это пожалуйста

Химия

решить задачу Какой объём хлора (н.у) прореагировал с иодидом калия,если при этом образовалось 50,8 грамм йода. и это пожалуйста

Автор: Гость