решить задачу Какой объём хлора (н.у) прореагировал с иодидом калия,если при этом образовалось 50,8 грамм йода. и это пожалуйста

Химия
решить задачу Какой объём хлора (н.у) прореагировал с иодидом калия,если при этом образовалось 50,8 грамм йода. и это пожалуйста
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
        x моль        0,2 моль 2KI + Cl2 = 2KCl + I2         1 моль        1 моль n = m/M M(I2) = 127*2 = 254 г/моль n(I2) = 50,8 г / 254 г/моль = 0,2 моль x = 0,2 1     1 x = 0,2 n(Cl2) = 0,2моль V = Vm*n V(Cl2) = 22,4 дм3/моль * 0,2 моль = 4,48 дм3 Ответ: 4,48 дм3
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