решить задачу Какой объём хлора (н.у) прореагировал с иодидом калия,если при этом образовалось 50,8 грамм йода. и это пожалуйста
Химия
решить задачу Какой объём хлора (н.у) прореагировал с иодидом калия,если при этом образовалось 50,8 грамм йода. и это пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x моль 0,2 моль 2KI + Cl2 = 2KCl + I2 1 моль 1 моль n = m/M M(I2) = 127*2 = 254 г/моль n(I2) = 50,8 г / 254 г/моль = 0,2 моль x = 0,2 1 1 x = 0,2 n(Cl2) = 0,2моль V = Vm*n V(Cl2) = 22,4 дм3/моль * 0,2 моль = 4,48 дм3 Ответ: 4,48 дм3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Қазақ тiлi
Утворіть нові словосполучення , у яких виделені слова вживалися б у переносному значенні.Запишіть їх: Холодний день, різкий вітер,лютий звір,сердит...
Математика