2 самолета летели с одинаковой средней скоростью. Первый самолет был в воздухе 4 ч., второй - 6 ч.Первый пролетел меньше второго на 1400 км. Какое расстояние пролетел каждый самолет?

Математика

2 самолета летели с одинаковой средней скоростью. Первый самолет был в воздухе 4 ч., второй - 6 ч.Первый пролетел меньше второго на 1400 км. Какое расстояние пролетел каждый самолет?

Автор: Гость