2 самолета летели с одинаковой средней скоростью. Первый самолет был в воздухе 4 ч., второй - 6 ч.Первый пролетел меньше второго на 1400 км. Какое расстояние пролетел каждый самолет?
Математика
2 самолета летели с одинаковой средней скоростью. Первый самолет был в воздухе 4 ч., второй - 6 ч.Первый пролетел меньше второго на 1400 км. Какое расстояние пролетел каждый самолет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)6-4=2часа-разница. 2)1400:2=700км/ч-скорость самолётов. 3)4*700=2800км-пролетел первый за 4 часа. 4)6*700=4200км-пролетел второй за 6 часов.
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