В книге x страниц. Катя уже прочитала y страниц. а оставшуюся часть собирается читать по c страниц в день. Сколько страниц осталось прочитать Кате? Сколько дней ей понадобится, чтобы дочитать книгу до конца?
Математика
В книге x страниц. Катя уже прочитала y страниц. а оставшуюся часть собирается читать по c страниц в день. Сколько страниц осталось прочитать Кате? Сколько дней ей понадобится, чтобы дочитать книгу до конца?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сколько страниц осталось прочитать Кате? Х-Y Сколько дней ей понадобится,чтобы дочитать книгу до конца? (Х-Y):C
Гость:
1)х-у страниц -осталось прочитать 2)(х-у):с дней -потребуется Кате чтобы прочитать книгу до конца.
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