В книге x страниц. Катя уже прочитала y страниц. а оставшуюся часть собирается читать по c страниц в день. Сколько страниц осталось прочитать Кате? Сколько дней ей понадобится, чтобы дочитать книгу до конца?

Математика
В книге x страниц. Катя уже прочитала y страниц. а оставшуюся часть собирается читать по c страниц в день. Сколько страниц осталось прочитать Кате? Сколько дней ей понадобится, чтобы дочитать книгу до конца?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сколько страниц осталось прочитать Кате?  Х-Y  Сколько дней ей понадобится,чтобы дочитать книгу до конца?  (Х-Y):C 
Гость:
1)х-у страниц -осталось прочитать 2)(х-у):с дней -потребуется Кате чтобы прочитать книгу до конца.
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