В книге x страниц. Катя уже прочитала y страниц. а оставшуюся часть собирается читать по c страниц в день. Сколько страниц осталось прочитать Кате? Сколько дней ей понадобится, чтобы дочитать книгу до конца?

Математика

В книге x страниц. Катя уже прочитала y страниц. а оставшуюся часть собирается читать по c страниц в день. Сколько страниц осталось прочитать Кате? Сколько дней ей понадобится, чтобы дочитать книгу до конца?

Автор: Гость