поставить между цифрами знаки действий так, чтобы равенство стало верным : 1 2 3 4 5 6 7 8 = 9
Математика
поставить между цифрами знаки действий так, чтобы равенство стало верным : 1 2 3 4 5 6 7 8 = 9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 * ( 2+3 ) * 4 : 5 + 6 + 7 - 8 = 9 1*5*4:5+6+7-8=9
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
із села до міста виїхав автомобіль зі швидкістю 62км/год.Одночасно назустріч йому з міста зі швидкістю 40км/год виїхав мотоцикліст.Вони зустрілися ...
Русский язык
Химия
какое из указанных веществ имеет ковалентную неполярнурную связь? 1-фосфор 2-метан 3-спирт 4-известь
Химия
решить задачу Какой объём хлора (н.у) прореагировал с иодидом калия,если при этом образовалось 50,8 грамм йода. и это пожалуйста