поставить между цифрами знаки действий так, чтобы равенство стало верным : 1 2 3 4 5 6 7 8 = 9

Математика

поставить между цифрами знаки действий так, чтобы равенство стало верным : 1 2 3 4 5 6 7 8 = 9

Автор: Гость