слово Лужку- проиизвести звуко-буквенный разбор слова.

Гость: Гость:

ЛУж-ку (2 слога) л - [л] - соглас., сонорн., тв. пар. у - [у] - глас., ударн. ж - [ж] - соглас., зв. пар., тв. непар. к - [к]- соглас., зв. пар., тв. пар у - [у] - глас., безуд. ------- 5 б., 5 зв.